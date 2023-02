Heck beschädigt: Unbekannter begeht Fahrerflucht in Aichach

Eine Kinobesucherin findet ihr Auto nach der Vorstellung beschädigt wieder. Offenbar hat es eine unbekannte Person angefahren. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Eine unbekannte Person hat am Dienstagabend ein Auto beschädigt, das in der Rudolf-Diesel-Straße in Aichach abgestellt war. Die Besitzerin hatte ihr Fahrzeug laut Polizei am frühen Abend auf dem Kinoparkplatz abgestellt. Als sie gegen 19.30 Uhr zurückkehrte, stellte sie einen Heckschaden an ihrem Fahrzeug fest. Der Verursacher des Schadens hatte sich ohne Meldung vom Unfallort entfernt. Jetzt hofft die Polizei auf Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 08251/8989-0 melden können. - (AZ)