Hundehalter beleidigt Fußgänger und stößt ihn zu Boden

Ein 59-Jähriger hat eine unliebsame Begegnung in der Flurstraße in Aichach. Dabei wird ein Hundehalter handgreiflich. Die Polizei sucht nun nach ihm.

Bei einer Begegnung in der Flurstraße ist am Dienstagabend ein Hundehalter gegenüber einem 59-jährigen Fußgänger in Aichach handgreiflich geworden. Die Polizei sucht jetzt nach dem unbekannten Mann.

Laut Mitteilung der Polizei ging der 59-Jährige gegen 18 Uhr auf dem durch Schnee und Eis verengten Fußweg in der Flurstraße. Dabei kam ihm ein Pärchen mit zwei Hunden entgegen. Der Mann wollte die Gruppe zunächst passieren lassen. Als diese jedoch auf dem Fußweg stehen blieb, versuchte der 59-Jährige vorbeizugehen. Dabei kam es offenbar zu einer leichten Berührung der beiden Männer. Daraufhin beleidigte der Hundehalter den Fußgänger mit vulgären Worten und stieß ihn nach hinten zu Boden. Der 59-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der Angreifer und die Frau gingen danach in östlicher Richtung davon. Der Mann war circa 1,80 Meter groß, etwa 50 Jahre alt, hatte eine stämmige Statur, ein rundliches Gesicht und einen Drei-Tage-Bart. Die Frau war schlank und kleiner als der Täter. Ein Hund wird als hüfthoch und bullig beschrieben mit grauem Kurzhaarfell und einem blau-leuchtenden LED-Halsband. Vom zweiten Hund ist nur bekannt, dass er kleiner ist. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Aichach unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)