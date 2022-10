Im Café für alle in Aichach können sich Geflüchtete und Einheimische treffen

Plus Der Familienstützpunkt Aichach und der Asylkreis organisieren seit Mai jeden Dienstag das Begegnungscafé in der Caritas-Tagesstätte. Ab November gibt es etwas Neues.

Neue Menschen kennenlernen und gemeinsam einen schönen Nachmittag verbringen - das können Besucherinnen und Besucher im "Café für alle" in der Aichacher Caritas-Tagesstätte. Der Familienstützpunkt Aichach und der Asylkreis organisieren den offenen Austausch jeden Dienstag von 15 bis 17 Uhr. Seit 10. Mai gibt es das "Café für alle". Der Zuspruch sei gut, sagt Julia Baur, Leiterin des Familienstützpunktes. "Aber wir haben noch Luft nach oben."