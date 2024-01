Jugendliche stehlen Geld aus Verkaufshütte in Aichach

Mehrere Jugendliche lassen Geld aus einer Wechselkasse in einem Aichacher Selbstbedienungsladen mitgehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In einer Selbstbedienungshütte auf einem Hof in Aichach machten sich jetzt Jugendliche zu schaffen. Wie die Aichacher Polizei mitteilt, betraten am Freitag, 19. Januar, mehrere Jugendliche gegen 18.30 Uhr den Laden in der Deuringerstraße. Sie entwendeten aus der dortigen Wechselkasse einen zweistelligen Eurobetrag.

Die Polizeiinspektion Aichach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0 zu melden. (AZ)