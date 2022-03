Kulturgraben in Griesbeckerzell: Aichacher Stadtrat gibt Startsignal

Der Aichacher Stadtteil Griesbeckerzell soll besser vor Hochwasser geschützt sein. Als erster Schritt ist jetzt ein Rückhaltebecken geplant.

Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis für den Hochwasserschutz am Kulturgraben im Aichacher Ortsteil Griesbeckerzell der Planfeststellungsbeschluss 2018 vorlag. Mehrere Klagen gegen den Beschluss sind mittlerweile abgearbeitet. Jetzt fasste der Aichacher Stadtrat den Durchführungsbeschluss für den ersten Bauabschnitt.

Der Ausbau des Kulturgrabens dient dem Hochwasserschutz. Dem Kulturgraben soll mehr Platz eingeräumt werden, damit bei einem Hochwasserereignis das Wasser, ohne Schaden anzurichten, durch den Ort abfließen kann. Dafür soll ein durchgängiger, teilweise ökologischer Ausbau sorgen. Dort, wo Verrohrungen nicht geöffnet werden können, sollen sie zumindest leistungsfähigere Querschnitte bekommen.

Kosten für ersten Bauabschnitt bei 2,3 Millionen Euro

Dass es vom Planfeststellungsbeschluss bis zum Baubeginn so lange gedauert hat, hängt mit der Fördersituation zusammen. Das Wasserwirtschaftsamt hat empfohlen, für den ersten Bauabschnitt einen gesonderten Förderantrag zu stellen. Das soll nun geschehen. Wenn der Förderbescheid vorliegt, sollen die Arbeiten beginnen. Die Kosten für den ersten Bauabschnitt, für den kein Grunderwerb nötig ist, liegen bei rund 2,3 Millionen Euro, die Förderung bei etwa 50 Prozent. In diesem Jahr sind im Haushalt 500.000 Euro eingeplant, im nächsten Jahr 1,8 Millionen Euro.

Weitere Bauabschnitte am Kulturgraben in Aichach

Im Bauabschnitt 2 soll der Kulturgraben vom östlichen Ortsanfang bis zur Lorenzstraße ausgebaut werden und im dritten Bauabschnitt von der Lorenzstraße bis zur Gärtnerstraße in den Jahren 2022 und 2023. Ein vierter Bauabschnitt umfasst am westlichen Ortsrand ein dem Regenrückhaltebecken vorgeschaltetes zweites Rückhaltebecken. Dieses kann aber erst in Angriff genommen werden, wenn die Ortsverbindungsstraße in Richtung Haunswies und Edenried ausgebaut wird. Die Straße wird neu trassiert werden müssen.