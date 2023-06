Mann fährt in Aichach ohne Führerschein mit nicht zugelassenem Auto

Die Polizei stoppt in Aichach einen Autofahrer und stellt gleich mehrere Verkehrsdelikte fest. Bei dem 36-Jährigen fällt zudem ein Drogentest positiv aus.

Einen Autofahrer, der gleich mehrerer Verkehrsdelikte verdächtig ist, hat die Polizei am Mittwoch in Aichach gestoppt. Der 36-Jährige wurde gegen 13.30 Uhr in der Augsburger Straße kontrolliert.

Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und zusätzlich drogentypische Auffälligkeiten aufwies. Ein Drogentest erhärtete den Verdacht, so die Polizei.

Das Auto ist schon länger stillgelegt

Bei der Überprüfung des Fahrzeugs wurde außerdem festgestellt, dass das Auto schon vor einiger Zeit stillgelegt wurde. Die entfernten Zulassungsstempel waren durch eine Kopie ersetzt worden.

Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die weitere Fahrt unterbunden. Gegen den 36-Jährigen wird nun wegen verschiedenster Verkehrsdelikte ermittelt. (bac)