Aichach

vor 33 Min.

Markantes Haus in Aichach soll einem Neubau weichen

Mittelfristig wird ein Neubau dieses Haus an der Ecke Donauwörther Straße und Jakobiweg ersetzen.

Plus Der Aichacher Bauausschuss stimmt einem neuen Wohn- und Geschäftshaus an Donauwörther Straße und Jakobiweg zu. Die Pläne werden aber nicht gleich umgesetzt.

Von Claudia Bammer Artikel anhören Shape

Mit seinem dunkelgrauen Anstrich und den orangefarbenen Fensterumrandungen sticht es in Aichach ins Auge: das Haus an der Ecke Donauwörther Straße und Jakobiweg. Mittelfristig soll es aber einem Neubau weichen. Einen Bauantrag dafür hat der Aichacher Bauausschuss in seiner jüngsten Sitzung einstimmig befürwortet.

Auf dem knapp 400 Quadratmeter großen Grundstück ist ein Gebäude mit einer Grundfläche von gut 204 Quadratmetern, drei Vollgeschossen und Satteldach geplant, wobei das dritte Vollgeschoss im Dachgeschoss liegt. Das erste Obergeschoss und das Dachgeschoss sollen im Osten über das Erdgeschoss hinausragen. Nach Auskunft des Bauherrn, des Architekten Thomas Meese, soll im Erdgeschoss eine Büroeinheit und eine Wohnung entstehen, im Obergeschoss zwei Wohnungen - in der Sitzung war noch von drei Wohnungen die Rede. Im im Dachgeschoss entsteht eine weitere Büroeinheit, die Meese später selbst nutzen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen