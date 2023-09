Mittelalterliche Markttage: Ab Donnerstagmittag wird aufgebaut

Die Mittelalterlichen Markttage kommen: Erste Bühnen und Stände stehen. Ab Donnerstagmittag gilt ein Park- und Halteverbot, ab Freitag ist die Innenstadt gesperrt.

Die Hauptbühne am Schloßplatz ist schon aufgebaut und auf den Gehwegen sind nach und nach die ersten Buden aufgetaucht: Der Stadtbauhof in Aichach hat schon vor Tagen mit den Aufbauarbeiten für die Mittelalterlichen Markttage begonnen. Diese werden nach fünf Jahren Pause von Freitag, 8. September, bis Sonntag, 10. September, in Aichach gefeiert. Der eigentliche Aufbau beginnt am Donnerstag, 7. September.

Am Donnerstag gilt ab Mittag im gesamten Festgelände (Oberer und Unterer Stadtplatz, Bauerntanzgasse, Steubstraße, Am Büchel, Hubmannstraße, Schloßplatz, Koppoldstraße, Tandlmarkt, Badgäßchen) ein Park- und Halteverbot. Darauf weist die Stadt Aichach in ihrer Pressemitteilung hin. Teilnehmer der Mittelalterlichen Markttage können ab 12 Uhr mit dem Aufbau beginnen.

Ab Freitag ist die Aichacher Innenstadt gesperrt

Ab Freitag, 8. September, ab 6 Uhr ist die gesamte Innenstadt für den Durchgangsverkehr komplett gesperrt. Zum Be- und Entladen sind Fahrzeuge nur mit Sondererlaubnis vor dem Festbeginn erlaubt. Die Sperrung besteht bis Montag, 11. September, bis 18 Uhr.

Ausnahmeparkgenehmigungen für Anwohner und Anwohnerinnen sowie Geschäftsleute der Innenstadt (für kostenloses Parken außerhalb des Festgeländes und zum Be- und Entladen) sind in der Stadt-Info erhältlich, Telefon 08251/902-596.

AVV kann Haltestellen nicht bedienen

Einschränkungen gibt es wegen der Mittelalterlichen Markttage auch im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Der Regionalbusverkehr und die Anrufsammeltaxis des Augsburger Verkehrs- und Tarifverbunds (AVV) können von Freitag, 8. September, 4 Uhr, bis Montag, 11. September, 18 Uhr, die Haltestellen „Aichach, Stadtpfarrkirche“, „Aichach, Stadtplatz A“ und „Aichach, Stadtplatz B“ nicht anfahren. Die Fahrgäste werden gebeten auf die Ersatzhaltestellen in der Martinstraße (Nähe Friedhof) auszuweichen.

Aktuelle Fahrplanauskünfte gibt es im Internet unter www.avv-augsburg.de. Persönliche Auskunft gibt es in Augsburg im AVV-Kundencenter am Hauptbahnhof sowie im SWA-Kundencenter am Königsplatz. Mobile Fahrplanauskunft mit dem Handy in Echtzeitdaten gibt es in der App „meinAVV“ oder im Internet unter http://fahrtauskunft.avv-augsburg.de. (AZ)