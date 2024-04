Aichach

vor 33 Min.

Mysteriöser Streit in Aichach: Drei Männer verletzt

Nach einem Streit am frühen Sonntagmorgen in Aichach bleiben drei Männer verletzt zurück.

In Aichach geraten offenbar am frühen Sonntagmorgen mehrere Männer in Streit. Die Polizei trifft auf drei Männer mit Verletzungen. Wie es dazu kam, ist noch unklar.

Noch unklar ist laut Polizei noch, wie es zu einer Körperverletzung mit mehreren Beteiligten in der Nacht auf Sonntag in Aichach gekommen ist. Fest steht: Drei Männer wurden dabei verletzt, einer von ihnen wurde ins Krankenhaus gebracht. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 2 Uhr morgens in der Werner-von-Siemens-Straße offenbar zu einem Streit zwischen mehreren Personen. Vor Ort traf die Polizei drei Beteiligte an. Alle drei Männer sind um die 50 Jahre alt. Alle drei hatten Verletzungen. Einer von ihnen wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Die Aichacher Polizei bittet Zeugen um Hinweise Wie es zu den Verletzungen gekommen ist, bedarf laut Polizei noch weiterer Ermittlungen. Alle drei Männer waren alkoholisiert. Die Polizei geht davon aus, dass noch ein vierter Mann beteiligt war, der nicht mehr vor Ort. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08251/8989-11 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (bac)

