Aichach

17:41 Uhr

Neues Wohnquartier neben Aichacher Krankenhaus geplant

Auf dem Krankenhausgelände in Aichach ist ein neues Wohnquartier geplant. Dafür werden die Nebengebäude neben dem Bettenhaus des alten Krankenhauses und dem Neubau abgerissen.

Plus Neben dem Aichacher Krankenhaus sollen rund 100 Wohnungen entstehen. Die Landkreiswohnbaugesellschaft wird das Gelände kaufen und überplanen. Auch das BRK soll dort unterkommen.

Von Nicole Simüller

Was passiert mit dem alten Gebäudebestand neben dem Aichacher Krankenhaus? Seit Langem gibt es Überlegungen, was aus dem Gelände werden soll. Im Werkausschuss des Kreistags stellten Landrat Klaus Metzger und Klinik-Geschäftsführer Dr. Hubert Mayer die neuesten Pläne vor. Deren Kern besteht darin, neuen Wohnraum zu schaffen. Auch sozialer Wohnungsbau ist geplant. Insgesamt könnten Schätzungen zufolge bis zu 100 Wohnungen entstehen. Doch vorher sind die Abrissbagger an der Reihe.

