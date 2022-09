Ziegelhersteller Schlagmann Poroton investiert in den Standort Aichach

Schlagmann Poroton informiert die Mitarbeiter in Oberbernbach über die aktuelle Situation und Zukunftspläne. Ein Schwerpunkt ist die CO2-Einsparung.

Der Ziegelhersteller Schlagmann Poroton investiert weiter in den Standort Aichach. 740.000 Euro steckt das Unternehmen in diesem Jahr unter anderem in die Erweiterung der Produktionsanlagen für ein neuartiges holzbasiertes Verfüllmaterial. Damit soll das Werk im Aichacher Stadtteil Oberbernbach gestärkt und die 45 Arbeitsplätze langfristig gesichert werden. Das berichtete Johannes Edmüller, geschäftsführender Gesellschafter laut Pressemitteilung bei einer Mitarbeiterversammlung.

Wie Edmüller berichtete, war 2021 für Schlagmann Poroton ein unternehmerisch erfolgreiches Jahr. Trotz teilweiser Produktionsausfälle durch die Corona-Pandemie haben die Produktionszahlen demnach Rekordhöhe erreicht. Der Ziegelhersteller hat mit einem Umsatz von 113,9 Millionen Euro ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet, so Edmüller. Auch in diesem Jahr liege das Unternehmen aufgrund der erfreulichen Zahlen am Bau gut im Plan. Derzeit liefen alle Produktionswerke auf Hochtouren, um eine gleichbleibend hohe Liefersicherheit garantieren zu können.

Bis 2040 will Schlagmann Ziegel klimaneutral herstellen

Insgesamt 5,7 Millionen Euro hat das Unternehmen laut Edmüller 2021 in Produktion und Entwicklung investiert. Um Ziegel plangemäß bis 2040 klimaneutral produzieren zu können, liegt der Schwerpunkt der Investitionen momentan auf weiteren Möglichkeiten zur Einsparung von Kohlenstoffdioxid (CO 2) . Diese betrug im Jahr 2021 1100 Tonnen pro Jahr, 2022 werden die CO 2 -Emissionen laut Edmüller um weitere 6740 Tonnen pro Jahr reduziert. Schlagmann rechnet bis 2040 mit Gesamtkosten von über 40 Millionen Euro für alle fünf Standorte, um vollkommen klimaneutral zu werden.

"Um das Ziel der Dekarbonisierung erreichen zu können, sind wir jedoch dringend auf einen höheren Einsatz an erneuerbaren Energien angewiesen", sagte Edmüller. Welche an den einzelnen Standorten machbar seien, werde momentan geprüft. "Gleichzeitig werden wir dadurch auch unabhängiger von Energieimporten, deren Stabilität, wie man aktuell sieht, innerhalb kürzester Zeit gefährdet sein kann", so der Firmenchef. Dies diene außerdem einer langfristigen Arbeitsplatzsicherung – nicht nur der 447 Arbeitsplätze unternehmensweit, sondern auch der 45 am Standort Aichach.

Forschungsprojekt zu klimafreundlichen Produkten

Bereits seit 2019 bietet Schlagmann mit allen perlitgefüllten Ziegeln eine klimaneutrale Produktgruppe an. Ermöglicht wird dies durch die "Schlagmann-Klimaschutzstrategie 2020", mit der anhand einer 3-Säulenstrategie CO 2 eingespart sowie kompensiert wird. Weitere zukünftige Maßnahmen wie die Erhöhung des Anteils an recyceltem Ziegelmaterial oder sekundärer Rohstoffe werden ebenso wie innovative Produktneuentwicklungen innerhalb des Förderprojekts KERATON zusammen mit dem European Campus Rottal-Inn (ECRI, Pfarrkirchen) der Technischen Hochschule Deggendorf (THD) erforscht.

Für das aktuelle Geschäftsjahr plant Schlagmann am Standort Aichach weitere Investitionen in Höhe von knapp 740.000 Euro. Der Ziegeleistandort gehört seit 2003 zur mittelständischen Schlagmann Poroton GmbH & Co. KG mit Sitz im bayerischen Zeilarn. Der süddeutsche Marktführer für Mauerziegel betreibt mit insgesamt 445 Mitarbeitern sieben Ziegelwerke in fünf bayerischen Regierungsbezirken. In Aichach sind aktuell 45 Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, beschäftigt.

Am Standort Aichach wird von Ziegelhersteller Schlagmann Poroton weiterhin investiert. Das erfuhren die Mitarbeiter bei der Mitarbeiterversammlung in Aichach mit Standortleiter Markus Rainer (Zweiter von links), Geschäftsführer Johannes Edmüller (Mitte) und Bereichsleiter Ziegel Heinz Girgner (Vierter von links). Foto: Kilian Zagel

Schlagmann Poroton, nach eigener Aussage Bayerns größter Hersteller von Ziegelwandbaustoffen, mit Sitz in Zeilarn (Landkreis Rottal-Inn) betreibt in Süddeutschland inklusive Aichach sieben Ziegelwerke, ein Fertigteilwerk und ein Forschungszentrum. Laut aktuellem Stand sind momentan insgesamt 447 Mitarbeiter, darunter neun Auszubildende beschäftigt. Jährlich werden 36 Millionen Ziegel produziert. Daneben betreibt Schlagmann zwei Solar-Parks und engagiert sich für das Gemeinwohl mit einer eigenen Stiftung, der Schlagmann-Edmüller-Stiftung. (AZ)