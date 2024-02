Aichach-Obermauerbach

06:20 Uhr

Die Mauerbacher Geschichte gibt es jetzt auf 568 Seiten

Plus Marienerscheinung, Mord, Hausnamen: 30 Jahre hat Anton Mayr für seine Chronik über Ober- und Untermauerbach geforscht. Sie gibt Antworten auf viele Fragen.

Von Erich Echter

Ein kleiner Heimatabend bot den passenden Rahmen: Im Mauerbacher Gemeinschaftshaus wurde am Freitag die Chronik für Unter- und Obermauerbach, beide zur Stadt Aichach gehörend, der Öffentlichkeit präsentiert. In akribischer Kleinarbeit hat der Familien- und Heimatforscher Anton Mayr die Geschichte der beiden Ortschaften erforscht und in einem Buch von 568 Seiten zusammengefasst.

Hinter dem umfangreichen Werk stehen 30 Jahre Forschungsarbeit. Rund 100.000 Seiten Archivmaterial hat Mayr gesichtet. Mayr, der in Maisach (Landkreis Fürstenfeldbruck) lebt, hat zu Obermauerbach neben einer 200-jährigen Bindung der Familie zu dem Ort auch verwandtschaftliche Beziehungen. Sein Großvater wurde am 8. August 1860 auf dem Pfeiferhof geboren. Das sei für ihn ein wesentlicher Impuls gewesen, sagte er.

