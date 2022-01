Wurst mit Nägeln: Unbekannte legen gefährliche Hundeköder in Aichach aus

Bei einem Spaziergang im Stadtteil Obermauerbach entdeckt ein Hund ein Stück Wurst. Sein Herrchen sieht genauer hin: Sie ist mit Eisennägeln präpariert.

Zwischen den Aichacher Stadtteilen Unter- und Obermauerbach hat ein Hundehalter am Mittwoch mit Nägeln präparierte Wurststücke gefunden. Er war dort gegen 22.30 Uhr mit seinem Hund an der Ortsverbindungsstraße unterwegs. Wie die Polizei berichtet, stöberte der Hund im Grünstreifen neben dem Fahrradweg ein Wurststück auf, ohne dieses zu fressen. Dem Besitzer fiel auf, dass beidseits des Fahrradweges weitere Wurststücke lagen. In ihnen steckten Eisennägel.

Gefährliche Hundeköder in Aichach: Die Polizei bittet um Hinweise

Die Köder waren auf Höhe der Zufahrt zum Sportheim Obermauerbach ausgelegt. Der Täter ist bislang unbekannt. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (kneit)