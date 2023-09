Polizei nimmt Exhibitionist in Aichach fest

Einer 69-Jährigen fällt vor dem Jobcenter ein Exhibitionist auf und verständigt die Polizei. Die kann den Beschuldigten kurz darauf festnehmen.

Die Polizei hat Mittwochmittag einen Exhibitionisten in Aichach festgenommen. Laut Mitteilung verständigte eine 69 Jahre alte Zeugin gegen 12.30 Uhr die Polizei, weil in der Hauptstraße vor dem dortigen Jobcenter ein Mann offen erkennbar an seinem entblößten Geschlechtsteil manipulierte. Die Einsatzkräfte konnten den 50 Jahre alten Tatverdächtigen kurz darauf in der Bahnhofstraße festnehmen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung strafrechtlich ermittelt. (AZ)