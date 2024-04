Polizei stoppt Drogenfahrten bei Schwerpunktkontrollen in Aichach

Die Aichacher Polizei kontrolliert am Montag in Ecknach und Oberbernbach. Sie richtet den Fokus auf Alkohol und Drogen. Dabei wird sie mehrfach fündig.

Schwerpunktkontrollen hat die Polizeiinspektion Aichach am Montag im Stadtgebiet durchgeführt. Sie richtete den Fokus auf die Bekämpfung von Alkohol- und Drogenfahrten. Dabei konnten die Beamten mehrere Drogenfahrten unterbinden.

Wie die Polizei mitteilte, richtete sie zwischen 9.30 und 12 Uhr zwei Kontrollen ein: eine in der Industriestraße in Ecknach und eine zweite in der Hauptstraße in Oberbernbach. Dabei stoppte sie vier Auto-Fahrer, die unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Steuer saßen. Einen fünften Wagenlenker, der unter Drogeneinfluss stand, zog eine Streife bei einer Verkehrskontrolle gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag in der Werlbergerstraße in Aichach aus dem Verkehr.

Was die Fahrer unter Drogen jetzt zu erwarten haben

Bei allen Fahrern ließ die Polizei eine Blutentnahme durchführen. Die Betroffenen erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, ein einmonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte im Fahreignungsregister. Der Aichacher Polizeichef Michael Jakob kündigte an, weiterhin einen hohen Kontrolldruck auszuüben. Denn jeder betrunkene oder unter Drogeneinfluss stehende Verkehrsteilnehmer gefährde sich und andere Menschen. Auch vor dem Hintergrund der Gesetzesänderung zur Cannabis-Legalisierung appelliert die Polizei eindringlich, nur dann zu fahren, wenn man zweifelsfrei fahrtüchtig sei. (AZ)