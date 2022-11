Polizei stoppt in Aichach extrem langsamen und unsicheren Autofahrer

Einer Streife fällt das Auto in der Stadt auf. Bei der Kontrolle stellen die Beamten Alkoholgeruch fest. Der Promillewert ist nicht besonders hoch.

Einer Polizeistreife ist am Mittwochabend in Aichach ein Auto aufgefallen, das extrem langsam und unsicher unterwegs war. Die Beamten hielten den Fahrer deshalb an.

Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten die Einsatzkräfte den 68-jährigen Fahrer kurz nach 20.30 Uhr in der Münchener Straße. Dabei fiel ihnen Alkoholgeruch auf. Der Atemalkoholtest ergab einen nicht besonders hohen Wert: knapp 0,4 Promille. In Deutschland liegt die Promillegrenze bei 0,5. Allerdings drohen auch Sanktionen ab einem Wert von 0,3 Promille, wenn der Fahrer auffällig unterwegs ist.

Im Polizeibericht ist von Ausfallerscheinungen die Rede. Deshalb ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg eine Blutentnahme wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr an. (AZ)