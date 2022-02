Schnapszahl-Tag: Baby im Aichacher Geburtshaus hat besonderes Geburtsdatum

Im Aichacher Geburtshaus wird am 22.02.2022 ein Mädchen geboren - an einem Schnapszahl-Tag. Beinahe hätte die Kleine auch eine Schnapszahl-Uhrzeit geschafft.

Aurelia Valentina Basile hatte es in der Nacht zum 22.02.2022 eilig. Laut Hebamme Pia Petrovic, die im Aichacher Geburtshaus arbeitet, wollte das Baby sehr schnell aus dem Bauch der Mutter heraus, um die Welt kennenzulernen. Für ein erstgeborenes Kind sei das eher ungewöhnlich. Um 2.03 Uhr war es so weit - ganz knapp an einer passenden Schnapszahl-Uhrzeit zum Tag mit den vielen Zweien vorbei. Aurelia Valentina wurde mit einem Gewicht von 2880 Gramm und einer Größe von 51 Zentimetern geboren.

Im Aichacher Geburtshaus zu entbinden ist gefragt

Ihre Eltern Julia Mayer und Antonio Basile freuen sich riesig über ihre Tochter. Sie haben den Weg von Puchheim im Landkreis Fürstenfeldbruck auf sich genommen, damit Julia Mayer im Aichacher Geburtshaus entbinden kann. Aurelia Valentina ist in diesem Februar bereits das neunte Baby, das im Aichacher Geburtshaus auf die Welt kam.