Aichach

12:20 Uhr

Rauch in Tiefgarage: Feuerwehreinsatz am Aichacher Milchwerk-Gelände

Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zum Milchwerk in Aichach ausrücken. Dort gab es einen Kleinbrand in der Tiefgarage.

Die Feuerwehr rückt am Donnerstagabend zum Milchwerkgelände in Aichach aus. Dort gibt es Feueralarm in der Tiefgarage. Umsichtige Passanten reagieren schnell.

Am Milchwerk in Aichach hat es am Donnerstagabend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Gegen 18.30 Uhr ging nach Polizeiangaben ein Notruf ein, wonach es in der Tiefgarage auf dem südlich Teil des Einkaufsgeländes brennen sollte. Vor Ort stellte sich der Polizei zufolge heraus, dass ein bislang Unbekannter sich über die unversperrte Eingangstüre des Bürokomplexes anscheinend Zutritt zur Tiefgarage verschafft hatte. In der Garage stellten die eingesetzten Kräfte eine beschädigte Deckenleuchte sowie eine angebrannte Leine zur Öffnung des Garagentors fest. Aufgrund der brennenden Leine entwickelte sich Rauch. Passanten löschten ihn, bevor die Feuerwehr eintraf. Bürokomplex am Aichacher Milchwerk wird vorsorglich geräumt Der Bürokomplex wurde vorsorglich geräumt, die Tiefgarage durch die Feuerwehr belüftet. Es entstand laut Polizei geringer Sachschaden, der auf etwa 100 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde durch den Kleinbrand niemand. Die Polizei Aichach bittet um Hinweise zu dem Vorfall – insbesondere zu dem Unbekannten, der sich unberechtigt Zutritt zur Tiefgarage verschafft hat – unter Telefon 08251/8989-0. (nsi)

