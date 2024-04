Reifenstecher verursacht Sachschaden in Aichach

Eine unbekannte Person hat in den Vorderreifen eines Seat Leon gestochen. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Vorfall in der Zugspitzstraße.

Ein Reifenstecher hat am Wochenende einen Seat Leon in der Aichacher Zugspitzstraße beschädigt. Die unbekannte Person stach mit einem spitzen Gegenstand in den rechten Vorderreifen des Wagens.

Der Seat Leon war zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 13 Uhr am Fahrbahnrand geparkt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen dreistelligen Betrag. Die Polizei Aichach sucht Zeugen unter 08251/8989-11. (AZ)