Aichach

vor 17 Min.

Rio Artistik: Wie sich der Aichacher Familienzirkus neu erfunden hat

Plus Die Zirkusfamilie Diewald ist erfolgreich auf Tiktok, dreht fürs Fernsehen und stellt mit dem Weihnachtszirkus eine tolle Show auf die Beine – und das ganz ohne Tiere.

Von Marina Wagenpfeil Artikel anhören Shape

Die Plakate kündigen die Show schon seit Tagen an: Ab dem 25. Dezember spielt Rio Artistik auf dem Volksfestplatz beim inzwischen dritten Aichacher Weihnachtszirkus wieder groß auf – in diesem Jahr mit einer neuen Geschichte. Wer im vergangenen Jahr bei dem Auftritt war, kennt die Figuren bereits. Denn auch die Show "Die verlorene Zeit" spielt in Lachland. Die Geschichten für den Weihnachtszirkus stammen aus der Feder von Mutter Renate Diewald. Wie viel Liebe dahintersteckt, zeigt sich auch bei den Requisiten und Bühnenbildern, die die Familie selbst macht. Die Show kann man als eine Art Musical beschreiben, mit Schwerpunkt auf artistischen Einlagen. Sogar die Lieder sind selbst geschrieben und komponiert. "Zu singen, kostet am Anfang schon bisschen Überwindung", sagt Marcel Diewald. Das sei schließlich nicht unbedingt das "Kerngeschäft" eines Zirkus. Doch spätestens seit der 29-Jährige 2020 die Leitung übernommen hat, hat sich der Zirkus weiterentwickelt – und seine ganz eigene Nische geschaffen.

Das Zirkusleben liegt bei den Diewalds in der Familie

"Wir sind als Kinder in das Zirkusleben hineingewachsen", sagt Diewald, "wir kannten es nicht anders." Sein Vater, Jockel Sperlich, ist in einer traditionellen Zirkusfamilie aufgewachsen und musste schon früh dort Verantwortung übernehmen. Seine Mutter stirbt, als er 16 Jahre alt ist. Der Vater wird depressiv und so übernimmt Jockel Sperlich den Familienbetrieb. Mit 20 Jahren gründet er mit Renate Diewald, seiner Jugendliebe, einen eigenen Zirkus. Bei einem schweren Verkehrsunfall 2006 verletzt sich Sperlich schwer. Die fünf Kinder kommen für einige Zeit in ein Münchner Kinderheim. Der Zirkusbetrieb steht auf der Kippe. Doch die Familie hält zusammen und gemeinsam geht es mit "Circus Rio" – so hieß Rio Artisitk damals noch – weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen