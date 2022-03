Geschäftsinhaber droht, Kunden wegen schlechter Bewertung anzuzünden

Plus Ein 37-Jähriger droht einem Kunden nach einer negativen Bewertung im Internet massiv. Dafür erhält er nun die Quittung vom Aichacher Amtsgericht.

Eine negative Bewertung seines Geschäfts ließ einen 37-Jährigen aus dem nördlichen Landkreis im September vergangenen Jahres ausfällig werden. Er drohte dem Bewerter in Sprachnachrichten, ihn "an die Wand zu nageln" oder ihn anzuzünden, wenn er die Bewertung nicht ändere oder lösche. Das hatte juristische Konsequenzen für den Mann.