Parkinson ist mehr als Zittern: Betroffene will Verständnis wecken

Die Ausstellung trägt den Titel „Paolis - Kunst, die begleitet und erklärt“. „Paolis“ sind bunte Strichmännchen, die schnörkellos, aber eindrucksvoll Maria Kolbingers künstlerische Auseinandersetzung mit der Diagnose „Parkinson“ zeigen. „Ich möchte in erster Linie Verständnis für die Krankheit wecken und sie in all ihren Facetten abbilden - denn Parkinson ist viel mehr als nur Zittern“, erklärt die Künstlerin.

Typisch Parkinson: Wenn der Körper in der Bewegung "einfriert"

Und so stellen ihre Bilder insbesondere die Herausforderungen dar, denen sich Erkrankte in ihrem Alltag ganz konkret gegenübersehen: vom „Outing“ über Medikamente und ihre Nebenwirkungen bis hin zum „Freezing“, wenn der Körper – ein typisches Parkinson-Symptom – plötzlich streikt und mitten in einer Bewegung „einfriert“.

Mit dem Wartebereich der Zulassungsstelle hat Kolbinger für ihre Kunst bewusst einen Standort mit viel Publikumsverkehr gewählt. Sie hofft auf diese Weise, möglichst viele Menschen zu erreichen und für das Thema Parkinson zu sensibilisieren. Bei aller Aufklärung wohnt Maria Kolbingers Bildern aber vor allem eines inne: eine spielerische Leichtigkeit, die einem mitunter sogar ein Schmunzeln entlockt.

Die Werke sind im Rahmen der Öffnungszeiten des Landratsamtes noch bis Ende April zu sehen. Dann wandern die „Paolis“ weiter. Wohin, steht derzeit bislang nicht fest. Wer der Ausstellung gerne einen Raum bieten möchte, kann Maria Kolbinger per E-Mail unter info@allamia.de kontaktieren. (AZ)

