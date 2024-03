Aichach

vor 33 Min.

Stadt Aichach klagt gegen eine Baugenehmigung

Plus Der Bauausschuss hat mehreren Bauvorhaben in Oberschneitbach die Zustimmung verweigert. Das Landratsamt sieht die Sache anders. Das will der Stadtrat nicht hinnehmen.

Von Claudia Bammer

Im Aichacher Ortsteil Oberschneitbach sollen südlich der Sulzbacher Straße mehrere Häuser gebaut werden. Die Stadt Aichach sieht das kritisch, vor allem wegen der Erschließung. Die fehlende Zustimmung der Stadt hat das Landratsamt allerdings in zwei Fällen ersetzt. In einem Fall soll dagegen mit einer Klage vorgegangen werden, beschloss der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung. In einem zweiten Fall wird auf mehrheitlichen Beschluss darauf verzichtet. Für den Bereich soll nun aber ein Bebauungsplan aufgestellt werden, verbunden mit einer Veränderungssperre.

Insgesamt gibt es vier Bauanträge für die gut 3200 Quadratmeter große Fläche mit mehreren Eigentümern südlich der Sulzbacher Straße. Das erste Haus wurde im September 2020 genehmigt und ist bereits gebaut. Ein zweites wurde im Oktober 2020 beantragt. Schon diesem verweigerte die Stadt die Zustimmung. Die Erschließung soll über einen 70 Meter langen Privatweg erfolgen. Zu lang in den Augen der Verwaltung. Das Landratsamt sah die Erschließung für zwei Häuser für ausreichend und ersetzte das gemeindliche Einvernehmen.

