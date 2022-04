Aichach

Stadtrat beschließt Folgeausstellung im Aichacher Feuerhaus

Plus Der Aichacher Stadtrat bringt in einer langen Sitzung zunächst die "Wiege der Wittelsbacher" auf den Weg und beendet die haushaltslose Zeit.

Von Christian Lichtenstern

Die Haushaltskuh ist mit der hauchdünnen 14:13-Entscheidung für den Anbau an das Verwaltungsgebäude am Tandlmarkt für rund sieben Millionen Euro schon seit einer Woche vom Eis. Jetzt hat der Aichacher Stadtrat in der Verlängerung sozusagen auch noch das "Kalb" vom zugefrorenen See geholt und mit 22:8 für die Nachfolgeausstellung "Wiege der Wittelsbacher" ab dem Spätsommer im Feuerhaus an der Martinstraße gestimmt. Dafür sind zwar "nur" 60.000 Euro eingeplant, doch im Stadtrat war das fast so umstritten wie das über hundertmal teurere Bauprojekt. Damit war auch der Weg frei, den Haushalt 2022 endlich auf den Weg zu bringen. Aber nach dem Etat ist vor dem Etat. Das gilt für die Aichacher Kommunalpolitik in diesem Jahr im Besonderen.

