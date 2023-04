Aichach

18:09 Uhr

Star aus "Dahoam is dahoam" überzeugt in Aichach auch als Sänger

Plus Harry Blank, der in der Kultserie den Mike Preissinger spielt, stammt aus Aichach. Im Canada gibt er ein Gastspiel. Dabei erzählt er über "die wunderschönen 80er" in Aichach.

Von Thomas Weinmüller

Steirischer „Schmäh“ kombiniert mit bayerischem Charme: Das ergibt BlankWeinek. Was es damit auf sich hat, erlebte das Publikum im restlos gefüllten Ballsaal des Canada in Obermauerbach. Dort hatte einer auf der Bühne ein Heimspiel: Harry Blank stammt aus Aichach, wohnt inzwischen in München und ist als Mike Preissinger in der bayerischen Kultserie "Dahoam is dahoam" längst zum Star geworden.

Beim zweiten Teil von BlankWeinek handelt es sich um den in Eisenerz in der Steiermark, aber ebenfalls in München lebenden Medienunternehmer, Musiker, Komponisten und Produzenten Andreas Weinek. Blank und Weinek nahmen den Canada-Ballsaal mit auf eine musikalische Themenreise durch Aufbruch, Heimat, Zusammenhalt und Liebe, aber auch Trauer und Abschied. Die Protagonisten begleiteten Sonja Schroth (Akkordeon, Steierische) und Mike B. Hardt (E-Gitarre). Schroth überraschte quasi als "Vorband" mit drei selbst komponierten Stücken, darunter ein Chanson vom "Schachteldeifi".

