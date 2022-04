Aichach

vor 16 Min.

Streit um Fanta-Flasche zwischen Jugendlichen in Aichach eskaliert

Plus Ein 17- und ein 15-Jähriger gehen im Supermarkt auf einen Jüngeren los. Streit geht auf Spielplatz weiter. Das hat Konsequenzen Vor dem Jugendgericht.

Von Gerlinde Drexler

Um eine Flasche Fanta entbrannte im Juli 2021 in einem Aichacher Supermarkt ein Streit zwischen Jugendlichen. Ein heute 17-Jähriger und ein 15-Jähriger gingen deswegen auf einen 14-Jährigen los, der die Flasche in der Hand hielt. Der 15-Jährige soll ihn sogar gewürgt haben. Wegen gefährlicher Körperverletzung standen die beiden deshalb kürzlich am Amtsgericht Aichach vor der Jugendrichterin, wie Pressesprecher Johannes Jahrbeck auf Nachfrage der Redaktion mitteilte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen