"Super bärig": Standbetreiber der Mittelalterlichen Markttage ziehen Bilanz

Plus Die meisten Standbetreiber gehen glücklich aus dem Fest.Die Stimmung überzeugt, doch beim Umsatz ist nicht jeder vollends zufrieden.

Mit fließenden Bewegungen hebt die Boa Constrictor "Mystique" ihren Kopf, immer wieder zischelt die schwarze Zunge hervor. Doch sie bleibt auf den Schultern von Besitzerin Samira Snakebite, bürgerlich Tanja Huber, gelassen, lässt sich von den Kindern am Stadtplatz streicheln - und legt sich dann wieder in einer Kiste schlafen. Aus der abgeworfenen Haut ihrer sieben Schlangen fertigt sie in Handarbeit Schmuckstücke. Zum ersten Mal verkaufte sie die Ketten und Armbänder auch bei den Mittelalterlichen Markttagen in Aichach - und ist mit dem Festwochenende sehr zufrieden, so wie die meisten anderen Standbetreiber.

Mittelalterliche Markttage überzeugen mit liebevollen Details

"Es gefällt mir total gut hier", sagt die Stadtbergerin. "Es ist super viel Programm geboten und auch der Blick auf die Details ist schön, sogar die Briefkästen wurden abgehängt." Auch mit dem Absatz ist sie zufrieden, schränkt aber ein: "Davon leben könnte ich nicht." Hauptberuflich arbeitet Huber als Erzieherin. Begeistert ist auch Willi Großhauser vom Imkereiverein Aichach: "Das Wochenende war super, vor allem der Met-Ausschank hat gut funktioniert." Einziger Wermutstropfen: "Eigentlich wollten wir wieder vor Ort den Lebkuchen backen, aber dazu hatten wir zu wenige Helfer bei diesem Fest."

