Tödliche Bluttat von Aichach: Staatsanwaltschaft schließt die Akte

Ein 50-Jähriger attackiert seine Frau mit dem Messer und verletzt sich tödlich. Die Tat löst in Aichach Bestürzung aus. Jetzt sind die Ermittlungen eingestellt.

Ein Ehemann, der seine Frau mit dem Messer attackiert, und sich anschließend selbst tötet: Die tödliche Auseinandersetzung, die sich am 20. März in einer friedlichen kleinen Wohnstraße in der Aichacher Innenstadt ereignete, hat große Bestürzung ausgelöst. Das Umfeld des Ehepaares und Betroffene wird sie nie wieder loslassen. In juristischer Hinsicht jedoch ist die Bluttat nun abgehakt.

Der 50-jährige Ehemann hatte am 20. März mehrmals mit einem Messer auf seine 51-jährige Ehefrau eingestochen. Sie konnte schwer verletzt zu einer Nachbarin flüchten, die kurz vor 13 Uhr einen Notruf absetzte. Die Polizei fand den Mann wenig später mit schweren Schnittverletzungen im Außenbereich des Anwesens. Der Notarzt konnte sein Leben nicht mehr retten. Die Ehefrau wurde ins Krankenhaus gebracht und notoperiert. Sie überlebte.

Viele beschäftigt die Frage nach dem Auslöser der Auseinandersetzung

In den Tagen danach beschäftigte viele Menschen die Frage nach dem Auslöser der tödlichen Auseinandersetzung. Nachbarn schilderten das Ehepaar als "nette Leute". Niemand hätte dem Mann zuvor eine solche Tat zugetraut. In den Wochen danach waren in Aichach viele Gerüchte im Umlauf. Es kamen verschiedene Spekulationen auf, die sich alle um die Fragen drehten: Was hat ihn dazu getrieben? Was war die Ursache? Antworten darauf gibt es nach dem Abschluss der Ermittlungen nicht.

Pressesprecher Andreas Dobler von der Staatsanwaltschaft Augsburg berichtet auf Anfrage unserer Redaktion, dass sie die Ermittlungen eingestellt hat. Denn am Hergang, der sich bald nach der Tat herauskristallisiert hatte, bestehen für die Ermittlungsbehörden keine Zweifel. Der Mann hatte seine Frau attackiert und sich anschließend selbst die tödlichen Verletzungen beigebracht. Diesen Ablauf hatte auch die Ehefrau bestätigt.

Dobler stellt fest: "Es war ohne jeglichen Zweifel Suizid." Das hatte die Obduktion des 50-Jährigen ergeben, deren Ergebnis zwei Tage nach der Tat vorgelegen war. Gleichwohl betont der Pressesprecher: "Das Ganze hat eine Tragik." Maßgeblich sei bei der Beurteilung, dass sich "keine Hinweise auf weitere Straftaten" ergeben hätten. Eine Fremdbeteiligung schließen die Behörden aus.

