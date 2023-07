Aichach

Volksfest: Trotz Ärger mit Essensausgabe zieht Festwirt positive Bilanz

Auf großen Tabletts brachten die Bedienungen beim Seniorennachmittag auf dem Volksfest das Essen an die Tische.

Plus Am Seniorennachmittag müssen manche lange auf ihr Hendl warten. Bis auf Samstag war das Zelt in Aichach immer gut besucht. Der Festwirt denkt über einen anderen Termin nach.

Bei der Malle-Party am Montagabend war das Zelt auf dem Aichacher Volksfest nochmal richtig voll. Es sei eine wirklich tolle Stimmung gewesen, sagt Festwirt Umberto Freiherr von Beck-Peccoz. Seine Bilanz nach fünf Tagen Festzelt ist überwiegend positiv. Auch wenn es am Anfang Ärger gab, weil Besucherinnen und Besucher am Seniorennachmittag teilweise lange auf ihr Hendl warten mussten. Sollte er im kommenden Jahr wieder Festwirt sein, kann sich Beck-Peccoz vor allem in einem Punkt eine Änderung vorstellen.

Seniorennachmittag am Freitag bringt Essensausgabe an die Grenze

Der Seniorennachmittag am Freitag war die erste große Bewährungsprobe für den Festwirt und seine Mannschaft. Da herrscht traditionell jedes Jahr ein besonders großer Andrang, weil die Stadt für alle Aichacher ab 70 Jahren Gutscheine für Hendl und Bier ausgibt. Um den Ansturm zu entzerren, hatte die Stadt Aichach den Beginn extra zwei Stunden vorverlegt. Statt wie sonst um 13.30 Uhr ging es bereits um 11.30 los. Um 12 Uhr sei das Zelt aber schon "gesteckt voll" gewesen, erzählt Beck-Peccoz. "Da ging alles noch wunderbar raus." Geklemmt habe es bei der Essensausgabe aber, als zwischen 13 und 14 Uhr ein weiterer großer Schwung Besucher kam, räumt der Festwirt ein. "Da hat die Küche den Moment gehabt, wo keine Hendl aufgesteckt waren." Dadurch hätten sich die längeren Wartezeiten ergeben. "Das war ärgerlich", gibt er zu. Das könne aber passieren, wenn man das erste Mal mit von der Partie sei. Er hat am Freitag gleich reagiert und eine doppelte Ausgabe an der Küche eingerichtet, damit die Bedienungen schneller ans Essen kommen.

