Umfrage in Aichach: In welchen Momenten können Sie lachen?

Am Sonntag ist der internationale "Momente-des-Lachens-Tag". Wir haben Passantinnen und Passanten in Aichach befragt, welche Momente sie zum Schmunzeln bringen.

Ob herzhafte Lacher, verschmitzte Lächler oder unbändiges Schenkelklopfen, Lachen lässt von einem Moment auf den anderen viele Sorgen vergessen. Deshalb gibt es den internationalen "Momente-des-Lachens-Tag", der am Sonntag gefeiert wird und mit dem die kleinen Momente gewürdigt werden sollen, in denen man die Sorgen einmal vergessen kann. Welche Momente sind das für Passantinnen und Passanten in Aichach? Wir haben uns umgehört.

Marianne Schaupp, Dasing Foto: Manfred Zeiselmair

Marianne Schaupp, Dasing: Ich lache sehr gerne, am liebsten zusammen mit anderen. Am leichtesten ist es, wenn eine nette, lockere Atmosphäre herrscht. Ich lache sehr gerne über Kabarettisten wie zum Beispiel Maxi Schafroth. Auch meinen Partner lache ich gerne an. Zum Lachen gehört eine gewisse Portion Optimismus. Wenn Du umgeben bist von lauter Pessimisten, fällt das Lachen schwer.

Erich Guhr, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Erich Guhr, Aichach: Es gibt viele Situationen in meinem Leben, die mich zum Lachen bringen. Da gehören komische Dinge aus dem Alltag dazu oder etwa lustige Filme. Über den aktuellen Kinofilm "Oh la la– Wer ahnt denn so was?" habe ich mich mit meiner Frau köstlich amüsiert. Auch über Witze kann ich lachen, obwohl ich mir kaum einen merken kann. Meine Frau behauptet, ich kann mich selbst auf die Schippe nehmen.

Hubert Greifenegger, Aichach-Oberschneitbach Foto: Manfred Zeiselmair

Hubert Greifenegger, Aichach-Oberschneitbach: Ich glaube, ich kann von mir behaupten, dass ich ein sehr fröhlicher Mensch bin. Ich lache gerne und viel. Wenn ich am Freitag mit meiner Frau am Aichacher Wochenmarkt Bekannte treffe, habe ich immer einen spaßigen Spruch auf Lager. Das nimmt mir niemand krumm, auch wenn meine Späße mal nicht so passen. Ich bin ganz selten grantig, weil ich immer von netten Leuten umgeben bin.

Martina Wolf, Aichach Foto: Manfred Zeiselmair

Martina Wolf, Aichach: Ich bin definitiv ein fröhlicher Mensch. Ich lache oft und gerne, am liebsten mit und wegen meiner Arbeit als ausgebildete Tagesmutter. Ich bringe meine Tageskinder gerne zum Lachen. Kinder können über vieles lachen. Und was sie von sich geben, ist auch oft zum Lachen, bleibt aber unser Betriebsgeheimnis. Es heißt ja "Kindermund tut Wahrheit kund". Ich lache auch gerne über Kabarett, am allerliebsten über Bülent Ceylan.

