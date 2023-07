Umfrage in Aichach: Schauen Sie die Spiele der Frauen-Nationalmannschaft an?

Der Auftakt der deutschen Damen bei der WM war nach Maß: 6:0 gewannen sie gegen Marokko. Wir haben Aichacherinnen gefragt, ob sie die Spiele verfolgen.

Die Endrunde der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen findet noch bis 20. August in Australien und Neuseeland statt. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen geht als Vize-Europameister in das Turnier. Aufgrund der Zeitverschiebung werden die WM-Spiele in Deutschland morgens und am Vormittag übertragen. Das nächste Spiel ist Sonntag um 11.30 Uhr gegen Kolumbien. Wir haben Passantinnen und Passanten am Aichacher Stadtplatz gefragt, ob sie die Spiele verfolgen.

Maria Breuer, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Maria Breuer, Aichach: Fußball ist eigentlich ein "grober" Sport mit hoher Verletzungsgefahr. Männer verändern sich durch den Sport und Frauen genauso. Ich bewundere den Kampfgeist und die Zähigkeit, aber ich lehne als Frau den Sport komplett ab. Er ist mir zu aggressiv. Wenn von der Weltmeisterschaft der Damen was in den Nachrichten kommt, dann schaue ich kurz rein. Ich gönne ihnen den Erfolg.

Elisabeth Fackler, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Elisabeth Fackler, Aichach: Wir sind Rentner. Da haben wir Zeit, uns die Spiele anzuschauen. Das erste Spiel war ja am Vormittag. Am Sonntag werde ich mir die deutschen Damen auch ansehen. Wir schauen vor allem Spiele der deutschen Mannschaft an. Die Frauen haben inzwischen ein Niveau, das gut anzusehen ist. Mein Mann war begeistert von dem Spiel. Ich bin aber keine, die bei den Spielen mitfiebert.

Irene Birgmeir, Aichach-Oberbernbach Foto: Gerlinde Drexler

Irene Birgmeir, Aic-Oberbernbach: Mein Mann und ich schauen uns die deutschen Spiele auf jeden Fall an. Wenn mein Mann Zeit hat, dann sieht er sich auch die anderen Mannschaften an. Wir sind beide Fußballfans und fiebern dann auch mit. Weil wir gerade Urlaub haben können wir uns die Spiele diesmal ansehen. Wir warten schon auf den Sonntag. Die Frauen können gut spielen und es ist interessant die Spiele anzusehen.

Mariane Schmid, Aichach Foto: Gerlinde Drexler

Mariane Schmid, Aichach: Ich bin schon Fußballfan: Länderspiele und mein FC Bayern. Aber Frauenfußball gefällt mir nicht. Außerdem findet die Weltmeisterschaft so weit weg statt und die Spiele werden zu unmöglichen Zeiten übertragen. Ab und zu habe ich mir schon ein Stückerl ansehen oder ich schaue mir die Zusammenfassungen an. Aber Männerfußball finde ich besser. Bei den Frauen fehlt mir irgendetwas.