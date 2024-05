Umfrage in Aichach: Wählen mit 16 bei der Europawahl?

Bei der anstehenden Europawahl darf erstmals mit 16 Jahren gewählt werden. Die Meinungen dazu gehen nicht nur auf dem Aichacher Stadtplatz auseinander.

Am Sonntag in zwei Wochen wird das Europaparlament gewählt. Zum ersten Mal werden in Deutschland auch 16-Jährige daran teilnehmen dürfen. Die einen sehen darin eine Chance für jüngere Menschen mitzubestimmen, die anderen sprechen ihnen die geistige Reife ab. Auch die Bundespolitik ist sich in dieser Frage nicht einig. Wir haben auf dem Aichacher Stadtplatz Meinungen eingeholt.

Natascha Schön aus Höchstädt Foto: Philipp Holzhey

Natascha Schön, Höchstädt: An sich finde ich es gut, dass jüngere Menschen bei der Europawahl wählen können, aber ob der nötige Weitblick schon vorhanden ist, das Richtige zu wählen, ist die Frage. Ich hätte mit 16 kein so großes Interesse gehabt zu wählen. Mit 18 ist schon gut.

Margherita Zicchillo aus Aichach Foto: Philipp Holzhey

Margherita Zicchillo, Aichach: Es könnte gut sein oder auch nicht. Manche sind schon reif genug, um mit 16 zu wählen, andere wiederum nicht. Die jungen Menschen leben in einer Welt mit Social Media und wissen deshalb schon mehr. Ihnen die Möglichkeit zu geben, wählen zu dürfen, ist gut.

Peter Brandl aus Adelzhausen Foto: Philipp Holzhey

Peter Brandl, Adelzhausen: Ich finde es direkt einen Schmarrn. Mit 16 Jahren kommt man gerade aus der Pubertät und hat noch nicht die nötige Erfahrung. In dem Alter hatte ich kein Interesse an Politik. Die geistige Reife fehlt vielleicht noch. Für bestimmte Parteien könnten die jungen Wähler aber ein Vorteil sein.

Norbert Mollenhauer aus Alsmoos Foto: Philipp Holzhey

Norbert Mollenhauer, Petersdorf-Alsmoos: Ich habe mir noch keine so großen Gedanken zu dem Thema gemacht, finde aber im Grunde genommen eher Wählen mit 18 normal. Es sollten nur die 16-Jährigen zur Wahl gehen, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. Schwer zu sagen, ob sie schon reif genug sind.