Unbekannte Person beschädigt geparktes Auto in Aichach

Der Wagen ist am Freitag an einer Wohnanlage an der Münchener Straße abgestellt. Fährt der Verursacher Rad? Die Polizei sucht Zeugen.

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro hat eine unbekannte Person an einem Auto in Aichach angerichtet. Es war auf dem Parkplatz einer Wohnanlage an der Münchener Straße abgestellt.

Laut Polizei zeigte der 45-jährige Autobesitzer den am Freitag entstandenen Schaden am Samstag an. Der Wagen war am Vortag zwischen 12.30 und 14.30 Uhr beschädigt worden. Der Spurenlage nach könnte der Verursacher mit einem Fahrrad oder Ähnlichem gegen den geparkten Wagen gefahren sein, so die Polizei, die unter 08251/8989-0 Hinweise erbittet. (AZ)