Unbekannte verziehen und beschädigen Roller in Aichach

In der Aichacher Innenstadt haben Unbekannte offenbar versucht, einen Roller zu stehlen. Dabei beschädigten sie ihn. Die Polizei sucht die Täter.

Unbekannte Täter haben in Aichach einen geparkten Roller beschädigt. Der 18-jährige Besitzer hatte ihn am vorvergangenen Freitagnachmittag an der Hubmannstraße beim Blumengeschäft Siegert abgestellt, weil Schneefall einsetzte. Zwischen dem vorvergangenen und dem vergangenen Freitagnachmittag versuchten die Täter nach Polizeiangaben offenbar, den Roller zu stehlen.

18-jähriger Besitzer findet Roller in Aichach beschädigt wieder

Als der Besitzer ihn wieder holen wollte, war er nicht mehr da. Der 18-Jährige suchte die nähere Umgebung ab und fand seinen Roller im privaten Parkbereich des ehemaligen „Stieglbräu-Areals“ wieder. Die Frontverkleidung des Rollers war abgerissen beziehungsweise abmontiert, anscheinend war auch am Zündschloss manipuliert worden.

Die Aichacher Polizei geht aufgrund der Angaben des 18-Jährigen von einem versuchten Diebstahl aus. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Die Beamten bitten um Hinweise auf die Täter unter der Telefonnummer 08251/8989-0. (nsi)