Aichach

17:32 Uhr

Unbekannter attackiert 24-Jährigen in Aichach mit Machete

In Aichach wird am Samstag ein 24-Jähriger auf einem Supermarktparkplatz von einem Unbekannten mit einer Machete bedroht.

Von Philipp Holzhey

Am Samstag wird ein 24-Jähriger in Aichach mit einer Machete bedroht: Ein Unbekannter will Geld von ihm erpressen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstag einen 24-Jährigen auf einem Supermarktparkplatz mit einer Machete bedroht und versucht, Geld von ihm zu erpressen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall gegen 23.00 Uhr in der Franz Beck Straße in Aichach. Der Unbekannte verließ den Parkplatz nach der Tat in Richtung St.-Helena-Straße. Kurz darauf meldeten Passanten einen unbekannten Mann mit einer Machete in der Nähe des Aichacher Bahnhofes. Polizei sucht schwarzhaarigen Unbekannten nach Machetenangriff Der mutmaßliche Täter soll der Beschreibung nach ungefähr 25 Jahre alt, etwa 170 Zentimeter groß und schlank sein und schwarze Haare haben. Nach Angaben der Zeugen hat der Unbekannte schwarze Haare mit einem ebenfalls schwarzen Oberlippen- und Kinnbart und trug schwarze Kleidung. Die unmittelbar nach dem Vorfall eingeleitete Fahndung nach dem Flüchtigen blieb zunächst erfolglos. Die Kriminalpolizei nahm infolgedessen Ermittlungen wegen versuchter räuberischer Erpressung auf. Zeugen, die ebenfalls von dem Unbekannten attackiert wurden oder Hinweise zum mutmaßlichen Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 0821/3233821 mit der Kriminalpolizei Augsburg in Verbindung zu setzen.

Themen folgen