Aichach

vor 18 Min.

Unbekannter versucht Auto aufzubrechen: erfolglos

Eine unbekannte Person versucht in Aichach in einen geparkten Audi einzudringen. Das gelingt nicht. Es entsteht aber Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Einen versuchten Autoaufbruch in Aichach-Nord meldet die Aichacher Polizei. Der Vorfall hat sich im Zeitraum von Mittwoch, 15.30 Uhr, bis Donnerstag, 8 Uhr, ereignet. Ein bislang unbekannter Täter versuchte gewaltsam in einen in der Beethovenstraße abgestellten Audi einzudringen. Es gelang ihm jedoch nicht. Der verursachte Schaden wird auf circa 600 Euro geschätzt. Polizei Aichach bittet um Hinweise Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 08251-8989-11 mit der Polizeiinspektion Aichach in Verbindung zu setzen. (bac)

