Wirtsleute feiern ihr Sechsjähriges mit dem "Brandner Kaspar"

Plus Alexandra und Hannes Mair betreiben seit sechs Jahren die Musikkneipe "Brandner Kaspar" im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach. Der Wirt hat eine besondere Gitarre.

Corona-Beschränkungen, gestiegene Kosten, knappes Personal, Lärmbeschwerden und verändertes Freizeitverhalten: Damit haben viele Clubs und Kneipen zu kämpfen. Manche geben auf. Wie ein Fels in der Brandung behauptet sich indes die Musikkneipe „Brandner Kaspar“ im Aichacher Ortsteil Unterwittelsbach, die es schon über 50 Jahre gibt. Die Wirtsleute Alexandra (53) und Hannes Mair (58) machen wohl vieles richtig in dieser Zeit. Unter ihrer Führung hat sich der „Brandner“ bei Freunden von guter Live-Musik zu einer wahren Kult- und Kulturstätte entwickelt. Wir wollten das Erfolgsrezept der beiden kennenlernen und haben sie bei den Veranstaltungen zu ihrem sechsjährigen Kneipen-Jubiläum besucht.

Eines vorweg: Es steckt sehr viel musikalisches Herzblut drin, sowohl bei der Wirtsfamilie als auch bei deren Gästen. Während des Winterhalbjahres stehen beim „Brandner Kaspar“ nahezu jedes Wochenende die verschiedensten Live-Bands auf der Bühne. Der Schwerpunkt liege zwar bei guter Rockmusik, betont Hannes Mair im Gespräch. Ein Blick in den Veranstaltungskalender auf der Internetseite beweist jedoch, dass die Bandbreite sehr vielseitig ist. Neben Klassikrock, Hard-, Metal- und Deutschrock sind auch Beatles-Cover, Blues, Country, Irish Folk und sogar Singer-Song-Writer zu hören.