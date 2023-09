Viele Gäste besuchen das "Café für alle" am Eröffnungstag

Das "Café für alle" hat einen neuen Platz im Neubau des soeben eröffneten Familienstützpunktes der Caritas am Aichacher Bahnhof gefunden. Was dort geboten ist.

Seit wenigen Tagen ist der Neubau für den Familienstützpunkt des Caritasverbands Aichach-Friedberg am Aichacher Bahnhof bezogen. In der Einrichtung der Leitung von Julia Baur konnte nun auch das „Café für alle“ wieder seine Pforten öffnen. Trotz des sonnigen und warmen Wetters erschienen einige Interessierte in den neuen und vor allem hellen Räumen.

Seit Mai 2022 fand das „Café für alle“ regelmäßig am Dienstagnachmittag in den Caritas-Räumen an der Münchener Straße in Aichach statt. Da der Verband aber parallel dazu bereits den Neubau für den Familienstützpunkt in der Bahnhofstraße plante, bezog er das Projekt „Cafe für alle“ gleich in das Raumkonzept mit ein.

Das neue Schmuckstück des Cafés ist die moderne Küche mit einem Kaffeevollautomaten, der natürlich am Eröffnungstag gleich mit sämtlichen Variationen von Kaffee zum Einsatz kam. „Richtig glücklich“, sagte Julia Baur, „bin ich, wenn endlich das Baugerüst an der Fassade abgebaut wird und wir dann vollends sichtbar für die Besucher und Gäste werden.“

Im "Café für alle" gibt's auch Hilfe bei den Hausaufgaben

Das Café wird auch weiterhin eine Begegnungsstätte für alle Generationen, Nationen und Kulturen sein. Die Menschen sollen hier zusammenkommen, um sich bei Kaffee, Kuchen und Getränken zu unterhalten. Auch Eltern mit Kindern sind jederzeit willkommen. Für diesen Zweck wurden eigens Spielzeug und Malsachen für den Nebenraum angeschafft. Auch die Hausaufgabenbetreuung wird ab 10. Oktober wieder stattfinden und regelmäßig von geschultem und qualifiziertem Personal unterstützt werden.

Sehr begeistert und lobend äußerte sich Julia Baur über das anhaltendend große Engagement der rund 16 Ehrenamtlichen, die abwechselnd und regelmäßig mitarbeiten. Stolz ist sie darauf, dass sich das Alter der Ehrenamtlichen zwischen zehn und 85 Jahre bewegt und sich somit alle Generationen mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen einbringen können. Wenn gerade im Café wenig zu tun ist, dann setzen sich die Ehrenamtlichen zu den Besuchern an die Tische und versuchen bei Anliegen und Problemen zuzuhören und zu unterstützen. Im Laufe des Herbstes ist geplant, dass jeden Dienstag zwei Mitarbeitende aus den Ulrichswerkstätten bei den Servicetätigkeiten mithelfen.

Der Familienstützpunkt freut sich über viele Gäste

Das „Café für alle“ soll in Zukunft auch für Dienstleister oder sozialen Einrichtungen eine Anlaufstation sein. So war am Eröffnungstag Peter Losen von der Bundesagentur für Arbeit aus Augsburg anwesend. Ihm konnten die Gäste Fragen rund um Ausbildung und Weiterbildung stellen. So konnte er unter anderem einer Besucherin Tipps über noch offene Lehrstellen und einem anderen Besucher über die Anerkennung von Studien geben.

Als sich gegen 17 Uhr die Türen wieder schlossen, war Julia Baur vollends zufrieden über den ersten Tag. Sie hofft nun, dass der Zuspruch stetig steigen wird, wie es in der Münchener Straße der Fall gewesen sei. „Wenn die Leute wissen, dass wir nun wieder in wundervollen Räumen eröffnet haben, und auch das Gerüst im Außenbereich wegkommt, dann wird das Café schon bald wieder voll werden“, sagte die Leiterin des Familienstützpunktes.