Aichach

vor 5 Min.

Vom Rewe-Markt in Aichach ist nur noch ein Trümmerhaufen übrig

Die Abrissarbeiten am ehemaligen Rewe-Markt in Aichach gehen zügig voran. Wann der Neubau an der Ecke Schrobenhausener Straße/Wittelsbacher Weg beginnt, ist noch offen.

Von Nicole Simüller Artikel anhören Shape

Der Rewe-Markt in Aichach ist abgerissen. An der Schrobenhausener Straße an der Einmündung des Wittelsbacher Weges zeugt ein Trümmerfeld davon.

Der ehemalige Rewe-Markt in Aichach ist Geschichte. Ende vergangener Woche stand noch ein kleiner Teil der Halle. Inzwischen ist auch er verschwunden. Wie mehrfach berichtet, muss der Markt am nördlichen Ortsausgang der Stadt einem Neubau weichen. Dieser soll mit rund 1650 Quadratmetern etwas mehr Verkaufsfläche haben als der bisherige Supermarkt. Auch ein neues Bäckerei-Café ist vorgesehen. Am Donnerstag, 5. Januar, hatte der "alte" Rewe-Markt an der Ecke Schrobenhausener Straße/Wittelsbacher Weg letztmals geöffnet. Nur ein kleiner Teil der Halle des ehemaligen Rewe-Marktes in Aichach stand Ende vergangener Woche noch. Foto: Erich Echter Wann der Neubau des Rewe-Marktes in Aichach beginnt, ist noch offen Wann es mit dem Neubau losgeht, war zuletzt noch offen. „Wir möchten im Frühjahr starten“, hieß es Mitte Januar bei der ausführenden Dasinger Firma Pletschacher. Eine Pressesprecherin der Rewe Group sagte damals auf Anfrage zum weiteren Zeitplan: „Der Abriss soll im Frühjahr 2023 erfolgen. Im Anschluss daran beginnt der Neubau.“

Themen folgen