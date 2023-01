Zu schnell in Aichach in Geschwindigkeitskontrolle

Ein Kleintransporter ist zu schnell in der Münchener Straße unterwegs. Bei der Kontrolle stellt sich heraus: Der 33-jährige Fahrer hat gar keinen Führerschein.

Bei einer Geschwindigkeitsmessung hat die Polizei in Aichach ein Vergehen aufgedeckt. Am Donnerstagnachmittag kontrollierten Einsatzkräfte der Aichacher Polizei die gefahrenen Geschwindigkeiten in der Münchener Straße. Dabei fiel ihnen gegen 14.45 Uhr ein Kleintransporter auf, der bei erlaubten 50 Stundenkilometern (km/h) mit über 70 km/h unterwegs war.

Gegen den Fahrer wird nun ermittelt

Sie hielten den 33-jährigen Fahrer an und überprüften ihn. Dabei stellte sich laut Polizei heraus, dass der Mann keine Fahrerlaubnis hat. Gegen den 33-Jährigen wird nun neben der Verkehrsordnungswidrigkeit wegen einer Straftat (Fahren ohne Fahrerlaubnis) ermittelt.