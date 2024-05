Zwei Männer geraten in Warteschlange eines Schnellrestaurants in Streit

In der Warteschlange eines Fastfood-Restaurants auf dem Milchwerkgelände in Aichach kommt es erst zu Beleidigungen, dann stößt ein 19-Jähriger mit dem Kopf zu.

Zwei Männer sind am Donnerstag in einem Schnelllrestaurant in Aichach in Streit geraten. Am Ende ist ein 37-Jähriger leicht verletzt, berichtet die Polizei.

Gegen 12.55 Uhr kam es in dem Fastfood-Restaurant auf dem Milchwerkareal an der Augsburger Straße zwischen einem 19-Jährigen und einem 37 Jahre alten Mann zu Meinungsverschiedenheit wegen der Warteschlange. Im Laufe des Streits beleidigten sich die beiden Kontrahenten gegenseitig, so die Polizei. Laut derzeitigen Erkenntnissen fügte der 19-Jährige seinem Gegenüber zusätzlich mit einem Kopfstoß leichte Verletzungen zu.

Die Aichacher Polizei ermittelt

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigungsdelikten sowie Körperverletzung. (bac)