Aindling

06:00 Uhr

Großes Projekt scheitert im Aindlinger Bauausschuss knapp

Bis zu 24 Wohneinheiten sollten an der Arnhofer Straße in Aindling entstehen. Der Aindlinger Bauausschuss hat das Projekt knapp abgelehnt.

Plus Denkbar knapp scheitert im Bau- und Umweltausschuss Aindling eine Bauvoranfrage für eine Planung mit bis zu 24 Wohneinheiten. Die Abstimmung endet im Patt.

Von Johann Eibl Artikel anhören Shape

Wohnraum im großen Stil sollte in der Arnhofener Straße 31 in Aindling geschaffen werden. 15 bis 24 Wohneinheiten waren laut Planung vorgesehen, dazu die benötigten Plätze zum Abstellen von Fahrzeugen. Doch dieses Projekt stieß am Montag in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses von Aindling auf Ablehnung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen