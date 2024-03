Nachbarn ärgern sich über geplante Häuser an der Moserwiesn in Aindling

Plus Bei der Bürgerversammlung in Aindling berichten Anlieger der Straße Moserwiesn, warum sie sich ungerecht behandelt fühlen. Die Gemeinde verweist auf das Landratsamt.

Es gab zwar nicht viele Wortbeiträge der Besucherinnen und Besucher bei der Bürgerversammlung in Aindling, aber einer davon hatte mächtig Zündstoff. Drei Anlieger der Straße Moserwiesn im Aindlinger Ortskern machten ihrem Ärger über die geplante, weitere Bebauung in ihrer Straße Luft. Sie fühlen sich ungerecht behandelt, weil der Bauherr aus ihrer Sicht mehr Rechte hat als sie bei ihrem Hausbau.

Der Bauherr plant in der Verlängerung der Moserwiesn auf einer freien Wiese drei Häuser. In der ursprünglichen Planung war von zwölf bis dreizehn Wohneinheiten die Rede. Vorgesehen sind ein Mehrfamilienhaus mit zwei Geschossen und vier oder fünf Wohneinheiten, ein Doppelhaus mit je zwei Wohneinheiten und ein Einfamilienhaus mit zwei Vollgeschossen. Ob hier tatsächlich vier Wohneinheiten geschaffen werden sollen, ist nicht bekannt.