Schloss Pichl bei Aindling will Bettenanzahl verdoppeln

Plus Im Aindlinger Schloss Pichl sollen zwei Veranstaltungsräume für Hochzeiten oder Geburtstage wegfallen. Dafür sind mehr Betten für Übernachtungsgäste geplant.

Auf Schloss Pichl im Gemeindegebiet Aindling soll es künftig deutlich mehr Beherbergungsräume geben als bisher. Geplant ist, die Bettenanzahl von 26 auf 52 aufzustocken. Mit dieser beantragten Nutzungsänderung beschäftigte sich jetzt der Aindlinger Bau- und Umweltausschuss. Wie Bürgermeisterin Gertrud Hitzler auf Anfrage unserer Redaktion mitteilte, hat das Gremium den Plänen zugestimmt.

Bislang befinden sich eine Küche, Gasträume und ein Vorratsraum im Erdgeschoss des Hauptgebäudes. Dies soll auch so bleiben. Wegfallen sollen jedoch die zwei Veranstaltungsräume für Festivitäten im Obergeschoss, zum Beispiel für Hochzeiten oder Geburtstage. Aktuell gibt es im Obergeschoss acht Betten. Künftig sollen es 25 sein. Auch im Dachgeschoss sind mehr Betten geplant. Aus 18 sollen 27 Betten werden. Wie Hitzler berichtet, sind insbesondere Zwei- und Vierbett-Zimmer angedacht - für eine Mischung aus Jugendherberge und Hotel. Ihren Angaben zufolge wäre auch im Foyer im Erdgeschoss oder in den Nebengebäuden Platz für Veranstaltungsräume. Für die neue Bettenanzahl müssen 17 Stellplätze zur Verfügung stehen.