Vor den Augen der Polizei: Mann wirft in Aindling Becher aus dem Auto

Wegen einer Geschwindigkeitsmessung halten sich Polizeibeamte in Aindling auf. Da fliegt plötzlich ein noch befüllter Becher aus einem fahrenden Auto.

Einen noch befüllten Getränkebecher hat ein Autofahrer in Aindling vor den Augen der Polizei aus dem Wagen geworfen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, geschah der Vorfall bereits am vergangenen Donnerstag.

Polizisten machen Fahrer aufgrund seines Autokennzeichens ausfindig

Beamte der Polizeiinspektion Aichach hielten sich wegen einer Geschwindigkeitsmessung an der Peter-Sengl-Straße auf. Gegen 19.50 Uhr flog aus einem vorbeifahrenden Auto der Getränkebecher eines Schnellrestaurants. Anhand des Autokennzeichens machten die Beamten den 54-jährigen Fahrer bald darauf an seiner Wohnanschrift ausfindig und konnten ihn identifizieren.

Als Mitbringsel hatten sie den Trinkbecher dabei. Sie übergaben ihn dem Mann zur ordnungsgemäßen Entsorgung. Zusätzlich erwartet den 54-Jährigen eine Bußgeldanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Abfallgesetz. (nsi)