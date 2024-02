Auto überschlägt sich bei Unterzeitlbach

Eine 54-Jährige kommt zwischen Unterzeitlbach und Kleinberghofen von der Straße ab. Das Auto kommt auf dem Dach zum Liegen. Die Frau wird leicht verletzt.

Eine 54-Jährige hat sich am Sonntag im Landkreis Dachau mit ihrem Auto überschlagen. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Frau gegen 11.35 Uhr auf der Staatsstraße 2047 von Unterzeitlbach (Markt Altomünster) in Richtung des Erdweger Ortsteils Kleinberghofen. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Schaden im fünfstelligen Bereich

Die Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, so die Polizei. An ihrem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. (bac)