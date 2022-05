Unfall bei Altomünster-Humersberg: 57-Jährige landet mit Auto im Graben

Eine 57-Jährige verliert im Gemeindegebiet Altomünster die Kontrolle über ihr Auto. Der BMW landet im Graben. Die Frau wird ins Aichacher Krankenhaus eingeliefert.

Im Gemeindegebiet Altomünster (Landkreis Dachau) ist am Samstagmorgen eine Autofahrerin im Graben gelandet. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, war die 57-Jährige um kurz nach 9 Uhr mit ihrem BMW auf der Kreisstraße DAH 2 in Richtung Staatsstraße 2047 unterwegs.

Laut Polizei waren wohl gesundheitliche Probleme Ursache des Unfalls

Etwa auf Höhe Humersberg verlor sie laut Polizei vermutlich aufgrund eines gesundheitlichen Problems die Kontrolle über ihr Auto. Sie kam zunächst nach rechts von der Straße ab, prallte im Grünstreifen gegen ein Verkehrszeichen und wurde nach links in den Graben geschleudert.

Rettungsdienst bringt verletzte Autofahrerin ins Aichacher Krankenhaus

Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie ins Aichacher Krankenhaus. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Altomünster unterstützte bei der Verkehrsregelung am Unfallort. (nsi)