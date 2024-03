Baar

Baar erhöht Gebühren für Krippenkinder und Mittagsbetreuung deutlich

Plus Eltern von Krippenkindern oder von Kindern in der Mittagsbetreuung müssen in Baar ab Herbst deutlich mehr bezahlen. Auch die Betreuung im Waldkindergarten wird teurer.

Von Stefanie Brand

Mit zwei Gegenstimmen von Andrea Winter und Johanna Ruisinger verabschiedete der Baarer Gemeinderat am Donnerstagabend die Haushaltsplanung für 2024 samt Finanz- und Stellenplanung. Florian Beutlrock und Josef Reiter fehlten entschuldigt. Vor dem Beschluss gab es kaum Rückfragen aus dem Plenum. Stefan Mayer, Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Pöttmes, beantwortete dafür die Detailfragen von Gemeinderätin Andrea Winter zu einzelnen Posten des Haushalts, die sie im Vorfeld eingereicht hatte.

Zu Beginn erläuterte Bürgermeister Roman Pekis einleitend, dass er nach der Haushaltsvorbereitung im Gremium (wir berichteten) mit dem Landratsamt ins Gespräch gegangen sei. Dieses brachte jedoch keine neuen Erkenntnisse, sondern es wurde noch einmal unterstrichen, was das Baarer Gremium längst weiß: Freiwillige Leistungen müssen gestrichen werden.

