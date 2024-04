Baar

Baar erweitert Grundschule mit Anbau für Werken und Betreuung

Plus Nur eine Gemeinderätin hat Bedenken gegen die Grundschul-Erweiterung, die fast 800.000 Euro kostet. Warum Baar trotz angespannter Haushaltslage investiert.

Von Steffi Brand

Die Gemeinde Baar legt bei den Baumaßnahmen, die aktuell rund um die Grundschule in Baar stattfinden, noch einmal kräftig nach. Mehrheitlich entschied sich das Gremium für einen Anbau, in dem künftig der Werkunterricht sowie die nachschulische Betreuung stattfinden soll. Bei der Sitzung des Gemeinderats war auch Uwe Seifferer, Rektor in Thierhaupten, dabei. Die Baarer Grundschule ist eine Außenstelle der Thierhauptener Grundschule. Entschuldigt fehlten mit Benjamin Götz, Andrea Winter, Florian Beutlrock und Thomas Kähler gleich vier Mitglieder des Gremiums.

Dass es eine Gegenstimme von Doris Niklas geben würde, zeichnete sich früh ab. Die Gemeinderätin lieferte sich einen gut vorbereiteten, verbalen Schlagabtausch mit Seifferer und benannte dabei Punkte, die ihrer Ansicht nach gegen einen teuren Anbau sprechen. Die Gemeinderätin treibt nämlich die Sorge um, dass für einen Peak bei der Kinderanzahl – ab dem nächsten Schuljahr werden vier Klassenzimmer regulär belegt sein, in den Folgejahren drei bis vier Klassenräume – viel Geld ausgegeben wird. Sie plädierte für eine moderne Mehrfach-Raum-Konzeption, was bedeuten könnte, dass in den vier regulären Klassenzimmern nachmittags die Mittagsbetreuung stattfinden könnte.

