Baar

vor 17 Min.

Das Kirchwegla in Baar wird gleich mitausgebaut

Das Kirchwegla, das von der Zeller Straße hinter dem Gasthof Bartlmä in Richtung Schule, Friedhof und Kindergarten abzweigt, wird im Zuge des Straßenausbaus an der Zeller Straße mit ausgebaut.

Plus Der Baarer Gemeinderat hat beschlossen, dass nun auch das Kirchwegla, der Weg vom Gasthof Bartlmä in Richtung Schule, Friedhof und Kindergarten, ausgebaut werden soll.

Von Stefanie Brand

Die Bauarbeiten in der Zeller Straße in Baar sind bereits im Gange. Nun beschloss das Ratsgremium, dass auch das Kirchwegla, der Weg vom Gasthof Bartlmä in Richtung Schule, Friedhof und Kindergarten, direkt mit ausgebaut werden soll. Mit zwei Gegenstimmen von Andrea Winter und Johanna Ruisinger brachten die Gemeinderäte diese angepasste Planung auf den Weg. Matthias Schlicker und Florian Beutlrock fehlten entschuldigt in der Sitzung.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen